Навчання артилерійських підрозділів ЗСУ пройшли в умовах наближених до реальних

Підрозділи реактивної артилерії Збройних сил України провели навчання поблизу адміністративної межі із окупованим Кримом. Про це повідомила прес-служба командування Об’єднаних сил ЗСУ в п’ятницю, 14 травня.

Навчання пройшли в умовах наближених до реальних, йдеться в повідомленні. Зокрема, українські військові првовели тренування зі злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню «Ураган».

«За лічені хвилини потужна та високоточна зброя була приведена в бойову готовність. Воїни-реактивники швидко висунулися з району зосередження, здійснили марш, розгортання у районі вогневих позицій та наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження», – йдеться в повідомленні.

Під час тренування військові навчалися знищувати морський десант, бронетехніку та замасковані пункти управління умовного противника, а також дистанційно мінувати райони ймовірного ворожого наступу.