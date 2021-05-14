Артилерійські підрозділи ЗСУ провели навчання неподалік адмінмежі із Кримом
Українські військові випробовували реактивну систему залпового вогню «Ураган»
Підрозділи реактивної артилерії Збройних сил України провели навчання поблизу адміністративної межі із окупованим Кримом. Про це повідомила прес-служба командування Об’єднаних сил ЗСУ в п’ятницю, 14 травня.
Навчання пройшли в умовах наближених до реальних, йдеться в повідомленні. Зокрема, українські військові првовели тренування зі злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню «Ураган».
«За лічені хвилини потужна та високоточна зброя була приведена в бойову готовність. Воїни-реактивники швидко висунулися з району зосередження, здійснили марш, розгортання у районі вогневих позицій та наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження», – йдеться в повідомленні.
Під час тренування військові навчалися знищувати морський десант, бронетехніку та замасковані пункти управління умовного противника, а також дистанційно мінувати райони ймовірного ворожого наступу.