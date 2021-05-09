Американський US Hamilton прибув у Чорне море на навчання з українськими силами

У Чорному морі три кораблі ФСБ Росії провокували український флагман Морської охорони «Григорій Куроп’ятников» і американський корабель Берегової охорони US Hamilton. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Як розповіли у відомстві, флагман вранці 8 травня зустрічав американський корабель в умовленому місці. Вже традиційно для супроводу прийшли російські кораблі, але поводилися вони агресивно.

На «полювання» вирушили два прикордонних сторожових кораблі ФСБ проекту «Охотник» і ще один корабель Чорноморського флоту РФ, який «нав'язливо кружляв».

Російські кораблі оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українського і американського кораблів. Також росіяни не відповідали на виклики по каналах міжнародної морської безпеки.

У прикордонній службі заявили, що всі порушення норм міжнародного морського права зафіксували і задокументували.

Зазначимо, що американський US Hamilton прибув у Чорне море на навчання з українськими силами.

Як інформував ZAXID.NET, 15 квітня п’ять кораблів берегової охорони ФСБ Росії провокували три артилерійські катери України. Інцидент стався біля Керченської протоки – катери супроводжували комерційні кораблі. Росіяни пішли після попередження про застосування зброї.

Того ж дня стало відомо, що РФ, прикриваючись військовими навчаннями, з 24 квітня до 31 жовтня перекриває Керченську протоку для військових і державних кораблів інших країн, крім комерційних суден. МЗС України висловило протест і вимагає скасувати рішення. США та НАТО засудили РФ за цей крок.

24 квітня Росія закрила три ділянки Чорного моря до кінця жовтня.