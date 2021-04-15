Кораблі ФСБ у водах Азовського моря влаштовували минулої ночі провокації

В Азовському морі в ніч з 14 на 15 квітня пʼять кораблів берегової охорони ФСБ Росії провокували три артилерійських катери типу «Гюрза-М» Військово-морських сил України. Про це з посиланням на джерела повідомив керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та інтернет-порталу BlackSeaNews Андрій Клименко.

За його інформацією, росіяни виконували скоординовані небезпечні маневри, а команди подавав корабель берегової охорони РФ N 734. Українським морякам у відповідь на погрози довелося попереджати росіян про готовність застосувати зброю. Катери ВМС ЗСУ повернулися в пункт базування цілими.

Інцидент стався в 46 км від Керченської протоки. Українські катери супроводжували комерційні кораблі.

Клименко також опублікував скан навігаційного попередження від Міноборони Росії, в якому сказано, що протоку з 24 квітня по 31 жовтня буде перекрито для військових кораблів і державних суден. При цьому заборона не стосується комерційного судноплавства.

Тим часом, Міноборони РФ повідомляє про групу кораблів Каспійської флотилії, яка напередодні пішла в Чорне море після зупинки на рейді в Ростові-на-Дону. У відомстві про інцидент також не повідомляють.

Видання «Бабель» зазначає, що у прес-службі ВМС України і штабу ООС не підтвердили, але і не спростували дану інформацію.

Своєю чергою журналіст Андрій Цаплієнко раніше заявив, що з 24 квітня Росія закриває Керченську протоку до жовтня «у зв'язку з навчаннями».

«За отриманою інформацією від служби капітана порту надіслано морський припис, винесений Росією щодо заборони проходження з 24 квітня року суден під іноземним прапором та військових кораблів іноземних держав Керченської протоки в напрямку Азовського моря у зв’язку із проведенням військових навчань РФ», – написав журналіст у Telegram.

За інформацією Цаплієнка, термін скасування припису жовтень 2021 року.

«Крім отримання повного військового контролю над Азовом, вони ще економічно вбивають Маріупольський морський порт, який живе за рахунок транспортування вантажів іноземними суднами», – заявив він.

Інформацію про те, що Росія закриває частину акваторій Чорного моря у напрямку Керченської протоки для іноземних військових кораблів та державних судів під приводом військових навчань підтвердили і в Міністерстві закордонних справ України.

Зазначається, Російська Федерація оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань.

«Такі дії Російської Федерації є черговою спробою в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави, оскільки саме Україна наділена правами регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря. Також цей крок є грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права. Відповідно до Конвенції, Російська Федерація не повинна перешкоджати або заважати транзитному проходу через міжнародну протоку до портів в Азовському морі», – йдеться в повідомленні.

Як зауважили в МЗС, на тлі триваючого нарощування своєї військової присутності вздовж кордону з Україною на суходолі, Росія пішла на посилення ескалації в морі.

Все це відбувається на тлі загострення ситуації на Донбасі і скупчення російських військ біля кордонів України.