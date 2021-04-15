Бойовики «ДНР» готуються до активізації бойових дій

В окупованому російськими бойовиками Донецьку угруповання «ДНР» дало розпорядження підготувати адміністративні будівлі й установи до можливої активізації бойових дій, повідомили в четвер, 15 квітня, «Новости Донбасса». Також про це повідомляють користувачі соцмереж.

Напередодні в місцевих соцмережних спільнотах з'явилася фотографія будівлі Донецької міської «адміністрації», в якій деякі вікна обклали мішками з піском. Також є інформація про появу мішків з піском і біля інших донецьких будівель.

За деякими даними, з «держустанов» при «ДНР» вивозять архіви, а працівникам видають на руки трудові книжки.

Також почалася підготовка бомбосховищ, а в деяких медичних установах ще й просять підготувати ліжка.

«Сьогодні сказали звільнити 60% ліжок і привести в порядок бомбосховища до 21 квітня», – сказав журналістам співрозмовник в Донецькій обласній травматологічній лікарні, яку терористи називають «республіканським травматологічним центром».

Все це відбувається на тлі загострення ситуації на Донбасі і скупчення російських військ біля кордонів України.

Нагадаємо, що Україна не планує звільняти Донбас військовим шляхом допоки Росія не перейде у відкритий наступ.