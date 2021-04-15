Підконтрольні Росії бойовики вивели з місць зберігання танки і гармати

Безпілотники спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ зафіксували 269 одиниць різного типу озброєння і військової техніки окупаційних сил РФ за межами місць зберігання, встановлених в рамках Мінських угод, повідомив 15 квітня штаб операції Об’єднаних сил.

З порушеннями ліній відведення поблизу Бугаївки окупанти розмістили 11 самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика» калібру 122 мм і 12 причіпних 122 мм гаубиць Д-30 «Жаба», а в районі Шимшинівки – протитанкову гармату «Рапіра» калібру 100 мм.

Крім того, зафіксовано значну кількість озброєння і військової техніки, яку було розміщено за лініями відводу, але за межами виділених місць зберігання.

Біля тієї ж Бугаївки спостерігачі виявили три зенітно-ракетних комплекси 9К35 «Стріла-10», 13 танків Т-64 і 11 Т-72, а також п’ять мінометів калібру 120 мм «Сани».

Поблизу Мирного спостерігачі виявили 21 танк Т-64, вісім самохідних гаубиць «Гвоздика», 12 причіпних гаубиць «Жаба» і чотири «Рапіри».

В районі Круглика спостерігачі зафіксували 23 танки Т-64 і Т-72, а біля Шимшинівки – 11 Т-72 і самохідну артилерійську гармату калібру 120 мм «Нона-С».

Ще 20 танків невстановленого типу спостерігачі помітили поблизу Тернового.

Зазначимо, що переміщення техніки російських окупаційних сил на Донбасі відбувається на тлі стягування Росією додаткових сил до кордону з Україною. Причому Росія стягує війська біля територій, підконтрольних Україні, а не бойовикам.