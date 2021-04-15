Знімок з супутників, на якому видно військову техніку у Воронезькій області

Росія розміщує свої війська у Воронезькій області неподалік кордону з Харківською та Луганською областями, підконтрольними Україні. Розслідувачі з проекту Conflict Intelligence Team (CIT) зазначають, що занепокоєння викликає те, що війська стягують саме до підконтрольних Україні територій, а не до територій самопроголошених «Д/ЛНР».

Як розповів в інтерв’ю «Громадському» один з розслідувачів CIT Кирило Михайлов, Воронезька область, де зафіксували російські війська, межує з підконтрольною Україні території. У CIT вважають, що у разі «імітації української провокації» логічно було б вводити сили безпосередньо на територію окупованого Донбасу на підтримку незаконних формувань.

«Те, що ми бачимо у Воронежі, розташовано приблизно за 200-250 кілометрів від підконтрольних Україні територій, і це викликає деяке занепокоєння», – зазначив Михайлов.

Також він розповів, що зафіксувати військовий табір біля Воронежа допомогло обурення місцевих у соцмережах. Місцеві дачники скаржилися в інтернеті, що військові перекрили дорогу в ліс, куди вони ходили по гриби.

«Нам допомогло те, що він розташований близько до міської межі, а військові з умовної Юрги й гадки не мають, де саме розташований їхній полігон. Вони стоять у полі поруч з дачами, і військові перекрили дачникам дорогу в ліс, куди вони ходили по гриби, через що воронезькі дачники почали обурюватися на усі соцмережі, і це допомогло нам його знайти», – пояснив один із розслідувачів.

Нагадаємо, група розслідувачів CIT зафіксувала польовий табір російських військ неподалік Воронежа. Там також встановили польовий шпиталь зі знаками медичної служби і кухню.

Російські війська біля українського кордону: що відомо

Останніми тижнями про підвищення військової активності з боку Росії заявили чимало українських та західних посадовців. Про це говорив Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак, Головне управління розвідки Міністерства оборони та президент Володимир Зеленський.

Розвідка, зокрема, повідомила, що Росія готується до дій, які мають спровокувати військову відповідь України на лінії зіткнення сторін на Донбасі. Не виключають там і спроби просування російських окупаційних військ углиб території України. У Росії заявляють, що війська перекидають через нібито загрозу НАТО.

На тлі підвищення військової активності Росії Україна провела кілька консультацій із державами-партнерами. Зокрема, президент США Джо Байден вперше зателефонував Зеленському. Крім того, посли країн НАТО провели термінове засідання.

Західні партнери також заявляють про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

За інформацією української розвідки, Росія стягнула до українського кордону 89 тис. військових.