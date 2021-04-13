Переміщення російських військ до кордонів почалися в середині березня

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу переконує, що накопичення російських військ на кордонах з Україною пов’язане із «загрозливою діяльністю» НАТО, а саме військовими навчаннями Defender Europe-2021. Про це йдеться у заяві російського міністра, пише LB.ua.

«Навесні цього року об'єднані сили НАТО почали найбільш масштабні за останні 30 років військові навчання Defender Europe-2021. Зараз американські війська перекидаються з континентальних частин Північної Америки через Атлантику в Європі. Йде переміщення військ в Європі до російських кордонів. Основні сили концентруються в причорноморському та балтійському регіонах. Всього поруч з нашою територію зосереджується до 40 тис. військовослужбовців та 15 тисяч одиниць озброєння і військової техніки, в тому числі авіації», – йдеться в заяві.

Він сказав, що перекидання військ стало відповіддю Росії на такі дії.

«Протягом трьох тижнів дві армії та три з'єднання ВДВ були успішно перекинуті на західні кордони РФ (та в окупований Крим) в райони виконання навчально-бойових завдань... Наразі ці об'єднання та з'єднання задіяні в навчаннях. Всі перевірочні заходи планується завершити протягом двох тижнів», – заявив Шойгу.

Нагадаємо, масштабні заходи з переміщення російських військ почалися в середині березня і, за оцінкою розвідки України, мають бути завершені до кінця квітня.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.

Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.

Дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) опублікувала докази перекидання російських військ до кордону з Україною. За останніми даними, (CIT) виявила неподалік від кордону з Харківською та Луганською областями у Воронезькій області польовий табір російських військ.

На тлі підвищення військової активності Росії Україна провела низку консультацій із державами-партнерами (зокрема, президент США Джо Байден зателефонував Зеленському), а посли країн НАТО провели термінове засідання.