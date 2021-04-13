Чисельність російських військових сил вздовж українських кордонів невдовзі має подвоїтись. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець під час зустрічі з послом Швеції в Україні Тобіасом Тибергом.

Під час зустрічі сторони обговорили питання погіршення ситуації на сході України й поблизу її кордону та можливі шляхи стримування російської агресії.

«Заступник керівника Офісу президента України привернув увагу до нарощування Росією військових сил вздовж українських кордонів, у результаті чого їхня чисельність невдовзі має подвоїтись, а також до загострення російською стороною ситуації на сході України й порушення нею режиму припинення вогню», – йдеться у повідомленні.

Машовець наголосив на важливості скоординованих дій на міжнародному рівні з недопущення ескалації ситуації та притягнення Росії до відповідальності за її військові дії.

Заяву Машовця частково підтверджує і Головне управління розвідки Міноборони, яке напередодні заявило, що РФ не просто не зупинила нарощування військ на кордоні з Україною – це триватиме до кінця квітня.

До кордонів України та у тимчасово окупований Крим вже перекинули 16 батальйонно-тактичних груп мотострілків, танкістів та десантників з Південного, Західного та Центрального військових округів Росії.

За розрахунками, залежно від роду військ, це може означати загальне зосередження 11-14 тис. російських військових.