Росія вже перекинула до кордонів України та в анексований Крим 16 батальйонно-тактичних груп з мотострілецьких, танкових та повітряно-десантних підрозділів, накопичення російських військових біля кордонів триватиме до кінця квітня. Про це повідомляє BBC з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

«Починаючи з березня цього року силами та засобами української розвідки відмічаються масштабні заходи з переміщення російських військ з віддалених регіонів до суміжних з Україною районів. За наявною інформацією, перекидання визначених підрозділів має бути завершене до кінця квітня», – розповіли у розвідці.

Повідомляється, що до кордонів України та у тимчасово окупований Крим вже перекинули 16 батальйонно-тактичних груп мотострілків, танкістів та десантників з Південного, Західного та Центрального військових округів Росії.

За розрахунками, залежно від роду військ, це може означати загальне зосередження 11-14 тис. російських військових.

Основні місця збору російської армії і техніки – військові полігони «Погоново» у Воронезькій області та «Клинці» у Брянській області, а також «Опук» та «Ангарський» в анексованому Криму.

Зазначається, що перекидання військ відбувається залізницею, при цьому росіяни намагаються приховати, які саме підрозділи вони переміщують. Тому рух військ відбувається вночі, а тактичні знаки і номери на бронетехніці зафарбовують.

Водночас у ГУР додали, що попри це встановили всі російські частини і підрозділи, які вже прибули до кордонів України.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповідді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.

Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.

Дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) опублікувала докази перекидання російських військ до кордону з Україною. За останніми даними, (CIT) виявила неподалік від кордону з Харківською та Луганською областями у Воронезькій області польовий табір російських військ.

На тлі підвищення військової активності Росії Україна провела низку консультацій із державами-партнерами (зокрема, президент США Джо Байден зателефонував Зеленському), а посли країн НАТО провели термінове засідання.