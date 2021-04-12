Росія продовжує збільшувати своє ударне угруповання на кордонах з України. Про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький, пише прес-служба Міноборони.

За інформацією воєнної розвідки України, протягом останніх тижнів рівень воєнної загрози з боку Росії постійно підвищується.

За словами Вадима Скібіцького, це пов’язано з нарощуванням і активними заходами бойової й оперативної підготовки російських військ біля нашого кордону.

Подібні переміщення воєнна розвідка України спостерігала в 2014-2015 роках. Через деякий час після цього почалася безпосередня агресія Російської Федерації проти нашої держави.

За його словами, нарощування російських військ біля державного кордону становить для нашої країни реальну загрозу.

Окрім того, Росія ігнорує запити України щодо концентрації військ на кордоні та в окупованому Криму.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповідді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.

Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.