Росія ігнорує запити України щодо концентрації військ на кордоні та в окупованому Криму. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Як нагадали у відомстві, Київ активував Віденський документ ОБСЄ, спрямувавши Кремлю офіційний запит на роз’яснення «стосовно суттєвого зростання військової присутності Російської Федерації вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях України впродовж останніх днів».

«На жаль, російська сторона відмовилася надавати субстантивну інформацію відповідно до запиту, заявивши, що не веде такої діяльності. Подальші намагання української сторони залучити Росію до консультацій, спрямованих на зниження безпекової напруги, також були проігноровані російською стороною. Російська делегація бойкотувала і скликану Україною 10 квітня зустріч за участі інших держав-учасниць ОБСЄ», – йдеться в повідомленні.

МЗС розцінило відмову Росії виконати положення Віденського документу як підтвердження намірів надалі здійснювати військовий тиск щодо України.

«Закликаємо російську сторону відвести війська від кордону з Україною, припинити войовничу риторику і дезінформацію та почати добросовісно виконувати безпекові положення Мінських домовленостей та її зобов’язання за Віденським документом ОБСЄ», – заявляють у міністерстві.

У відповідь, держави ОБСЄ висловили осуд і занепокоєння діями Росії, яка концентрує сили на кордоні з Україною.

Згідно з ним, засідання ініціювала українська сторона. Росії було запропоновано пояснити свої дії, однак вона відмовилася від участі.Португалія, яка наразі головує в Європейському Союзі, висловила від імені блоку стривоженість погіршенням безпекової ситуації на сході України та рухом військ Росії на кордоні з Україною та в окупованому Криму.

Португалія та блок пітримали кроки України та «закликали сторони утриматися від дій та риторики, які можуть призвести до посилення напруги».Схожу позицію висловила Велика Британія, яка зажадала «більшої прозорості» щодо дій російської армії та висловила стурбованість рішенням Москви не брати участь у засіданні. Лондон запропонував Росії відповісти, чому вона не поінформувала ОБСЄ про свої дії на кордоні.

Канада, своєю чергою, адресувала Росії питання щодо того, коли та планує завершити свою військову активність, коли війська повернуться до місць постійної дислокації та чому Кремль не поінформував про свої «навчання», особливо враховуючи, як близько вони відбуваються до кордонів сусідньої держави.

Німеччина та Франція також розкритикували відповідь Росії щодо пересування її військ як надто стислу і загальну.

Схожі позиції, а також підтримку суверенітету і територіальній цілісності України, висловили Грузія, Польща, Латвія, Литва та Туреччина. Швейцарія подякувала Україні за рішення ініціювати засідання і заявила, що «уважно стежить за розвитком подій».