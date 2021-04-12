Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія зіткнеться з «ціною та наслідками» у разі посилення агресії проти України. Про це він сказав у неділю в інтерв'ю каналу NBC.

Він підтвердив, що РФ зібрала на кордоні з Україною найбільше з 2014 року військове угруповання.

«Я повинен сказати, що у мене реальна стурбованість щодо російських дій на кордонах з Україною. На цих кордонах зараз зібрано більше російських військ, ніж будь-коли з 2014 року, коли Росія вперше вторглася», – сказав держсекретар США.

За його словами, США перебувають «у дуже тісному контакті» з союзниками і партнерами в Європі, і всі вони «поділяють цю стурбованість». Блінкен нагадав Росії про «ціну і наслідки», які вона заплатить у випадку загострення агресії в Україні.

«Президент Байден дуже чітко висловлювався: якщо Росія поводитиметься необдумано чи агресивно, буде ціна, будуть наслідки. Він також є послідовним щодо пропозиції, коли мова йде про Росію, що у сферах, які становлять спільний інтерес, ми повинні працювати разом, наприклад, щодо контролю над озброєнням… Тож питання у тому, чи збирається Росія далі продовжувати діяти агресивно та необдумано? Якщо так, президент був чітким: буде ціна, і будуть наслідки», – сказав Блінкен.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповідді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.

Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.