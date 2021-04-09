Сполучені Штати занепокоєні безпрецедентною за останні роки присутністю російських військ на кордоні з Україною. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу 8 квітня.

«Зараз у Росії на кордоні з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року», – сказала Псакі.

Вашингтон веде консультації щодо цієї ситуації з союзниками в НАТО.

Посадовиця додала, що черговими тривожними сигналами у загостренні ситуації на кордоні є загибель п'ятьох українських військових протягом останнього тижня.

Також Псакі зазначила, що наразі не може повідомити жодних нових деталей про перемовини США та Росії щодо загострення біля українського кордону.

Станом на початок квітня вздовж державного кордону України (у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях), на окупованих територіях Донбасу і Криму знаходиться 28 батальйонних тактичних груп Росії.

Крім того, очікується додатково зосередження до 25 батальйонних тактичних груп.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак розповідав під час виступу у ВР, що тільки на окупованих Росією територіях України перебуває до 60 тис. солдатів,