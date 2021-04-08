США розглядають можливість відправки військових кораблів у Чорне море на тлі посилення присутності російських військ на кордоні з Україною Про 8 квітня повідомляє CNN.

Відповідно до конвенції Монтре, США повинні за 14 днів повідомити Туреччину про намір проходження кораблів через протоки Дарданелли і Босфор. Однак поки незрозуміло, чи направив Вашингтон відповідне сповіщення Анкарі.

Пентагон поки не розцінює концентрацію російських сил, як до сигнал до негайних наступальних дій, але «готовий відповісти, якщо що-небудь зміниться».

У свою чергу, розвідці США поки нічого не відомо про військових накази для російської армії для подальших дій, але у Пентагоні «добре знають, що все може змінитися в будь-який час».

Представник Пентагону зазначив, що авіація ВМС США продовжує проводити розвідувальні місії у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем і стежити за активністю ВМФ Росії, а також за пересуванням військ у Криму.

Про які саме кораблі йдеться поки не відомо. Але зазвичай у Чорне море заходили судна 6-го флоту США, який базується у Середземному морі: одне штабне судно, 2 атомні авіаносці, 4 ракетних крейсери, 5 універсальних десантних кораблів, 15 міноносців, 4 атомні підводні човни.

До анексії Криму кораблі 6-го флоту регулярно підходили до берегів півострова. Після ж анексії американці зробили акцент на військово-морських навчаннях спільно з українським ВМС та іншими партнерами НАТО.

Нагадаємо також, що 8 квітня стало відомо, що Росія перекидає до Чорного моря понад 10 десантних та артилерійських катерів Каспійської флотилії в рамках так званих навчань.

Все це відбувається на фоні ескалації на Донбасі та значного збільшення угруповання російських сухопутних військ біля кордонів з Україною.