Росія перекидає бойові кораблі з Каспійського до Чорного моря
Російські військові стверджують, що кораблі братимуть участь в навчаннях
Росія перекидає до Чорного моря понад 10 десантних та артилерійських катерів Каспійської флотиї в рамках так званих навчань. Про це повідомляє російський «Інтерфакс» із посиланням на прес-службу Південного військового округу Росії.
«У рамках здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання понад 10 десантних і артилерійських катерів та суден КФЛ ПВО здійснюють міжфлотський перехід з Каспійського до Чорного моря», – зазначено в повідомленні.
Згідно з планом здачі контрольної перевірки, екіпажі цих катерів спільно із Чорноморським флотом візьмуть участь у «залікових морських навчаннях».
Крім того, екіпажі перед відправкою вже відпрацювали проходження вузьких ділянок і проливних зон.
Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповідді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.
1 квітня українська розвідка повідомила, що Росія значно посилила військову присутність біля українського кордону. Розвідка вважає, що РФ завершує підготовку заходів, які мають на меті провокацію у відповідь на ворожі дії на лінії зіткнення на Донбасі. У свою чергу, це може призвести до спроби розширення російської військової присутності на території так званих «ДНР» та «ЛНР» за рахунок введення регулярних підрозділів збройних сил РФ.
Крім того, у розвідці додали, що не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України.
Після появи цієї інформації США привели свої війська у Європі в максимальну боєготовність і пообіцяли підтримати Україну в разі наступу Росії.
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій. Водночас, за його словами, Україна продовжить вести перемовини щодо миру на Донбасі.
Депутати Європарламенту закликали РФ зупинити накопичення військ біля України, а Офіс президента закликав країни НАТО, які межують з Україною, підвищити свою боєготовність.