Росія перекидає до Чорного моря понад 10 десантних та артилерійських катерів Каспійської флотиї в рамках так званих навчань. Про це повідомляє російський «Інтерфакс» із посиланням на прес-службу Південного військового округу Росії.

«У рамках здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання понад 10 десантних і артилерійських катерів та суден КФЛ ПВО здійснюють міжфлотський перехід з Каспійського до Чорного моря», – зазначено в повідомленні.

Згідно з планом здачі контрольної перевірки, екіпажі цих катерів спільно із Чорноморським флотом візьмуть участь у «залікових морських навчаннях».

Крім того, екіпажі перед відправкою вже відпрацювали проходження вузьких ділянок і проливних зон.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповідді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня українська розвідка повідомила, що Росія значно посилила військову присутність біля українського кордону. Розвідка вважає, що РФ завершує підготовку заходів, які мають на меті провокацію у відповідь на ворожі дії на лінії зіткнення на Донбасі. У свою чергу, це може призвести до спроби розширення російської військової присутності на території так званих «ДНР» та «ЛНР» за рахунок введення регулярних підрозділів збройних сил РФ.

Крім того, у розвідці додали, що не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України.

Після появи цієї інформації США привели свої війська у Європі в максимальну боєготовність і пообіцяли підтримати Україну в разі наступу Росії.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій. Водночас, за його словами, Україна продовжить вести перемовини щодо миру на Донбасі.

Депутати Європарламенту закликали РФ зупинити накопичення військ біля України, а Офіс президента закликав країни НАТО, які межують з Україною, підвищити свою боєготовність.