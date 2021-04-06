Перевірка армії РФ почалася на тлі стягування російських військ до кордону з Україною

Російське Міноборони розпочало перевірку бойової готовності всіх військ. Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що у всіх округах стартували контрольні перевірки.

Російські війська вже вийшли на полігони для проведення тактичних і двосторонніх навчань. Заплановано 812 двосторонніх маневрів, 101 навчань на полігонах і 520 на базах. Перевірка торкнеться всіх видів і родів військ.

РІА «Новости» уточнює, що в квітні росіяни планують провести 4048 різного масштабу і видів навчань. Серед них - 812 двосторонніх військових маневрів на 101 полігоні, а також 512 навчальних об'єктах.

Перевірка боєготовності військ проходитиме в усіх військових округах, в тому числі на Північному флоті, районах Крайньої Півночі, на Курильських островах і Камчатці. У маневрах планують задіяти усі види і роду військ. У Східному військовому окрузі перевірку проведе комісія Генштабу. Маневри з навчальних бойових дій відбудуться на полігонах Цугол і Сергіївський. Очікується, що в інших округах, а також на Північному флоті, перевірки боєготовності будуть реалізовуватися під керівництвом командувачів військами.

Зауважимо, що перевірка армії почалася на тлі стягування російських військ до кордону з Україною.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповідді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.

Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.

Натомість, у Кремлі говорять про ризик «відновлення громадянської війни» на Донбасі. У Міноборони України заявляють, що ескалація з боку Росії неминуча.

Українська влада закликала НАТО посилити війська навколо України, а Росія каже, що буде на це відповідати. У Кремлі заявили, що пересування російських військ уздовж кордонів з Україною не повинно викликати занепокоєння інших країн, оскільки РФ «не представляє» загрозу для них.

Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, в тому числі і за участю російських військ.