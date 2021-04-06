Україна ініціює екстрене позачергове засідання в Тристоронній контактній групі через загибель трьох українських військових, а також поранення мирного жителя на Донбасі протягом тижня.

«Ці грубі порушення режиму припинення вогню на тлі безпрецедентного посилення угрупування військ Російської Федерації поблизу державного кордону України і войовничої риторики представників ТОРДЛОУ викликають глибоку стурбованість у політичного керівництва України та міжнародних партнерів», – йдеться у повідомленні української делегації в ТКГ у вівторок, 6 квітня.

Глава української делегації Леонід Кравчук вже звернувся до керівництва ОБСЄ підтримати ініціативу провести зустріч Тристоронньої контактної групи для обговорення питань щодо відновлення режиму припинення вогню.

Українська делегації в ТКГ нагадує, що з моменту останнього засідання, яке відбулося 30 березня, внаслідок обстрілу українських позицій був поранений мирний житель Красногорівки Донецької області. Крім того, в результаті прицільного вогню, зокрема снайперського, загинули троє українських військових загинули, ще четверо дістали поранення.