5 квітня, на Донбасі внаслідок обстрілів загинув український військовий – кількість жертв у лавах ЗСУ минулої доби зросла до двох військових.

Про це повідомили у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

«За минулу добу, 5 квітня, в районі проведення Операції об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню... Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу об'єднаних сил дістали кульові поранення, несумісні з життям», – йдеться у ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook.

Українські військові уточнили, що прицільний обстріл позицій противником зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів проводився в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», біля Авдіївки, Лебединського та Водяного, на Приазов'ї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції ООС із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Новоолександрівки – зі стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції ООС із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Новоолександрівки – зі стрілецької зброї.

«На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь», – наголосили у штабі.

Станом на 7:00, 6 квітня, обстрілів із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.