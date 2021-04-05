Російські найманці на Донбасі українські позиції біля Авдіївки. Внаслідок обстрілу загинув військовослужбовець Операції об'єднаних сил. Про це ввечері у понеділок, 5 квітня, повідомили у прес-службі оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Як повідомляється, військовослужбовець отримав кульове поранення. Його оперативно доставили в госпіталь. Однак, попри намагання медиків, військовий помер.

Командування висловило щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

У відомстві зазначили, що російські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Українським військовим довелось стріляти у відповідь.

Нагадаємо, в суботу від підриву на ворожій міні біля Шумів Донецької області загинув український військовий.