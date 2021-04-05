Внаслідок обстрілу бойовиків біля Авдіївки загинув боєць ООС
Російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів
Російські найманці на Донбасі українські позиції біля Авдіївки. Внаслідок обстрілу загинув військовослужбовець Операції об'єднаних сил. Про це ввечері у понеділок, 5 квітня, повідомили у прес-службі оперативно-тактичного угруповання «Схід».
Як повідомляється, військовослужбовець отримав кульове поранення. Його оперативно доставили в госпіталь. Однак, попри намагання медиків, військовий помер.
Командування висловило щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.
У відомстві зазначили, що російські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Українським військовим довелось стріляти у відповідь.
Нагадаємо, в суботу від підриву на ворожій міні біля Шумів Донецької області загинув український військовий.