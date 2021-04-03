Біля села Шуми Донецької області в суботу, 3 квітня, на вибухівці підірвався український військовий. Отримані травми виявилися смертельними, повідомило оперативно-тактичне угруповання «Північ».

«Сьогодні, 3 квітня, неподалік населеного пункту ШУМИ, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», відбувся підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої в наслідок якого отримав бойове травмування несумісне з життям військовослужбовець Об'єднаних сил. На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України», – сказано в повідомленні.

Командування висловило щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника, однак його імені не повідомило.

Загалом з 00:00 і до 17:00 3 квітня бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції шість разів.

Нагадаємо, 26 березня біля села Шуми, яке розташоване поруч з окупованою російсько-терористичними військами Горлівкою, російські снайпери застрелили чотирьох українських військових, ще двоє отримали поранення внаслідок обстрілів бойовиками українських позицій.