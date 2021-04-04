Внаслідок підриву на вибуховому пристрої 3 квітня на Донбасі загинув лучанин Сергій Сулима. Він служив у гірсько-штурмовій роті військової частини А3892, повідомив у неділю, 4 квітня, міський голова Луцька Ігор Поліщук.

«Вчора в зоні проведення ООС від підриву на вибуховому пристрої загинув лучанин Сулима Сергій Олексійович», – повідомив Поліщук.

За його словами, Сергій Сулима народився в 1980 році. Був головним сержантом гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892.

Мер Луцька також висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

Це перший український військовий, який загинув у зоні операції Об'єднаних сил у квітні.