Загиблим у суботу на Донбасі виявився військовий з Луцька
Сергій Сулима підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля Шумів Донецької області
Внаслідок підриву на вибуховому пристрої 3 квітня на Донбасі загинув лучанин Сергій Сулима. Він служив у гірсько-штурмовій роті військової частини А3892, повідомив у неділю, 4 квітня, міський голова Луцька Ігор Поліщук.
«Вчора в зоні проведення ООС від підриву на вибуховому пристрої загинув лучанин Сулима Сергій Олексійович», – повідомив Поліщук.
За його словами, Сергій Сулима народився в 1980 році. Був головним сержантом гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892.
Мер Луцька також висловив співчуття рідним і близьким загиблого.
Це перший український військовий, який загинув у зоні операції Об'єднаних сил у квітні.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET