В суботу, 3 квітня, бойовики на Донбасі шість разів обстріляли українські позиції. Зокрема, обстріляні були українські позиції в Пісках, неподалік Донецького аеропорту.

«Радіо Свобода» опублікувало відео ранкового суботнього обстрілу Пісків, а також Водяного. На ньому видно, як бойовики обстрілюють українські позиції мінами калібру 120-мм.

За інформацією військових, за останній тиждень інтенсивність обстрілів з боку угруповання «ДНР» значно посилилась.

Нагадаємо, в суботу від підриву на ворожій міні біля Шумів Донецької області загинув український військовий.