Конфлікт на Донбасі може бути вирішений військовим шляхом тільки в разі, якщо Україні нав’яжуть такий сценарій. Тобто якщо Росія перейде до відкритих бойових дій, заявив речник української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Арестович вказав на те, що військовий сценарій на Донбасі становитиме загрозу для сотень або й тисяч мирних жителів.

«Тобто вбивати власних громадян? Ми – не Росія. Ми не будемо повторювати Грозний тут двічі, як вони повторювали з тисячами жертв мирних мешканців. Ми не можемо собі цього дозволити. Єдиний варіант для військового вирішення проблеми – це коли нам нав’яжуть. Тобто Росія переходить до відкритих бойових дій, і ми туди відповідаємо. Це звісно. Там багато що може бути. Наприклад, наш контрнаступ у відповідь», – заявив він.

Арестович додав, що сценарій, яким іде Україна, узгоджений із її партнерами і це – «політико-дипломатичний шлях при всій складності його і навіть частково, як здається, примарності, та прокачка сектору нацбезпеки та оборони, щоб бути готовими, якщо нам нав’яжуть відкриті бойові дії».

«Якщо ми зараз підемо у наступ, то ми відразу зіштовхуємося з російськими військами. Це починаються важкі, криваві бої, коли снаряди з обох боків полетять на голови мирних мешканців. Це не те рішення, яке на цьому етапі є продуктивним, скажемо так», – підсумував речник ТКГ.

Нагадаємо, що Росія стягує до кордонів України військову техніку. Відомо, що Росія наростила військову присутність біля України до максимуму з 2014 року.