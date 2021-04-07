Цитата дня

«Зброя почищена і підготовлена, місця в будинку пристріляні... Стріляю я добре. Буду стріляти до останнього – поки руки зброю будуть тримати і поки бачити ворога буду. Я його, сучого сина, до себе не запрошував – сам прийшов. Я його вб'ю, як тільки він з'явиться. Що буде далі? Мені не цікаво, але я його вб'ю»

перший президент Леонід Кравчук