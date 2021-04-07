Леонід Кравчук про особистий збройний опір росіянам. Цитата дня
Суспільство — АК, 0
Цитата дня
«Зброя почищена і підготовлена, місця в будинку пристріляні... Стріляю я добре. Буду стріляти до останнього – поки руки зброю будуть тримати і поки бачити ворога буду. Я його, сучого сина, до себе не запрошував – сам прийшов. Я його вб'ю, як тільки він з'явиться. Що буде далі? Мені не цікаво, але я його вб'ю»
перший президент Леонід Кравчук
Перший президент України 87-річний Леонід Кравчук в прямому ефірі телеканалу «Україна 24», відповідаючи 6 квітня на питання про його дії в разі парашутного десантування росіян, заявив про свою готовність до збройного опору.
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