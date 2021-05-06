Українські військові візьмуть участь в окремих заходах під час масштабних навчань Defender Europe 21, які розпочалися у Європі за участі 26 країн та близько 28 тис. військових. Про це повідомив командувач 41 бригади польової артилерії армії США Даніель Міллер, якого цитує «Укрінформ» в четвер, 6 травня.

«В рамках Dynamic Front («Динамічний фронт», – ред.), ми використаємо бойову потужність 1800 учасників від 16 країн НАТО з усієї Європи, одна з яких включає участь України в цьому тренуванні. Всі учасники зосередять увагу на взаємосумісності та здатності працювати як єдина бойова артилерійська сила», – уточнив він.

Зі слів Міллера, навчання під назвою Dynamic Front є частиною Defender Europe та пройдуть цього року на полігоні Графенвер в Німеччині. Скількох українських військових залучать до цих маневрів наразі невідомо.

Що відомо про навчання Defender Europe 21

Щорічні масштабні багатонаціональні військові навчання країн НАТО під керівництвом армії США. Вони стартували 4 травня в Албанії та проводитимуться на 30 полігонах в більш ніж десяти країнах. В навчаннях візьмуть участь 28 тис. військових з 26 країн.

Метою навчань є формування оперативної готовності та взаємодії між союзниками та партнерами по НАТО. Під час навчань планують задіяти протиповітряну та протиракетну оборону, а також засоби бригад підтримки сил безпеки США. Військові маневри триватимуть до червня.