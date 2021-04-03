Понад тисяча військовослужбовців з п’яти країн НАТО і України візьмуть участь в українсько-британських навчаннях Cossack Mace, які пройдуть у Миколаївській області, повідомив у суботу, 3 квітня, Генеральний штаб Збройних сил України.

Як уточнили в Генштабі, до проведення навчання планується залучити представників щонайменше п’ятьох держав-членів НАТО та учасниць програми «Партнерство заради миру» – загалом йдеться про участь понад 1000 військовослужбовців. Самі навчання пройдуть через кілька місяців.

«Оперативно-стратегічний фон навчання враховує імовірний характер розвитку воєнно-політичної обстановки навколо України. Відповідно до сценарію навчання, штаб і підрозділи багатонаціональної бригади будуть залучені до відбиття масштабного наступу збройних сил умовної країни-агресора», – розповіли у Генштабі.

Зокрема, будуть відпрацьовані дії в обороні з подальшим переходом у наступ з метою відновлення державного кордону та територіальної цілісності держави, яка зазнала агресії з боку однієї з вороже налаштованих країн-сусідів.

«Ще одним завданням міжнародного навчання є подальше вдосконалення спроможностей Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів забезпечувати проведення масштабних міжнародних навчань, які є головним і ефективним інструментом подальшого посилення взаємосумісності Збройних сил України та армій країн-членів НАТО», – додали в Генштабі.