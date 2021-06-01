Мевлют Чавушоглу заявив, що позиція Туреччини щодо невизнання окупації Криму Росією залишається незмінною

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що продаж безпілотних апаратів Bayraktar для української армії – торгові відносини між Україною та Росією, якi не зачіпають інших країн.

«Нікого не повинно турбувати те, що ми продаємо безпілотники в Україну. Це торгівля. Угода з Україною була укладена багато років тому», – заявив дипломат, якого цитує телеканал NTV.

Міністр нагадав, що Росія продає ракети Сирії та іншим країнам, і «Туреччина ніколи ставила це під сумнів, коли так сталося».

Він також підкреслив, що позиція Туреччини щодо російської окупації Криму залишається незмінною.

«Наше ставлення до Криму відомо. Ми також говоримо росіянам», – відповів він.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в одному із інтервʼю «рекомендував» Туреччині «припинити підживлювати мілітаристські настрої Києва». Мовляв, «заохочення агресивних українських ініціатив щодо Криму рівносильно посяганню на територіальну цілісність Росії».

Ще минулої осені Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявляв, що Україна планує закупити ще п’ять Bayraktar у 2021 році. Всього мають намір закупити до півсотні цих безпілотників.