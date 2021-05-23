Польща першою в НАТО планує закупити турецькі безпілотники Bayraktar

Польща має намір придбати в Туреччини 23 бойових безпілотних літальних апаратів Bayraktar. Про такі плани розповів міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, передає «Радіо Свобода».

Перший безпілотник Bayraktar планують поставити до країни вже в 2022 році. Зі слів Блащака, вони будуть зброєні протитанковими снарядами. До пакету також входять логістика та навчання.

Контракт, ймовірно, буде підписаний під час поїздки президента Польщі Анджея Дуди до Туреччини, яка запланована наступного тижня.

«Радіо Свобода» зазначає, що польські іноземні військові контракти зазвичай дістаються компаніям США. Так, за 2020 рік Польща замовила американську військову техніку на суму 4,7 млрд доларів.

Придбання Bayraktar зробить Польщу першим членом НАТО, який купує безпілотники турецького виробництва.

Нагадаємо, що ще минулої осені Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявляв, що Україна планує закупити ще п’ять Bayraktar у 2021 році. Всього мають намір закупити до півсотні цих безпілотників.

Що відомо про Bayraktar TB2

Може переміщувати на собі керовані протитанкові ракети і авіаційні бомби. Він оснащений двигуном внутрішнього згоряння Rotax 912, корпус виконаний з композитних матеріалів і оснащений системою автоматичного зльоту і посадки.

Цей літальний апарат також побив світовий рекорд серед безпілотних літальних апаратів у класі тактичних середньовисотних БЛА за тривалістю польоту. Так під час тестових польотів у червні та серпні 2014 року на висоті 8 км він був у небі 24 години 34 хвилини.

Турецькі ударні безпілотники Bayraktar масово використовував Азербайджан під час збройного конфлікту із Вірменією у Нагірному Карабасі.