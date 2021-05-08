FT – 1 призначений для імітації групових та одиночних повітряних цілей

Збройні Сили України вперше провели випробування імітатора низьколітких повітряних цілей FT – 1 на навчаннях з бойових стрільб підрозділів протиповітряної оборони. Випробування здійснили на Рівненському військовому полігоні, повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

FT – 1 призначається для того, щоб імітувати групові та одиночні повітряні цілі на тренуваннях радіолокаційних підрозділів і підрозділів ППО.

Подібні вироби активно використовують в арміях країн-членів НАТО. Це перша вітчизняна продукція такого типу для українського війська, що дає змогу імітувати групову ціль, повітряну атаку двох-трьох ворожих літаків або безпілотних літальних апаратів одночасно.

За словами підполковника Валерія Воїнова, результати навчальної стрільби показали, що конус, що буксирується літаком-мішенню для імітації повітряної мети, відповідає всім вимогам, а значить, мета випробувань була успішно досягнута. Екіпаж Харківського університету Повітряних сил вразив ціль з самохідної зенітної установки «Шилка» з відстані близько двох кілометрів.

відео Міноборони

У Міноборони вважають, що даний комплекс значно поліпшить підготовку українських підрозділів, які повинні відбивати напади повітряного противника. Крім того, військові навчаться розпізнавати малорозмірні повітряні цілі на різних висотах і відстанях.

Імітатор FT – 1 є досить компактним. Він складається з 4 кейсів, в яких містяться 4 безпілотника, переносна станція управління, антена і стартовий пристрій. Дане обладнання можна використовувати в різну погоду і на будь-якій місцевості. Імітатор не потребує наявності злітної смуги, а перевозити його можна будь-яким транспортом на будь-які відстані.

За допомогою комплексу можна тренувати операторів систем протиповітряної оборони «Тунгуска», «Шилка», «Стріла», «С-300», «Бук», «голка» або «Овід».

Імітатор управляється оператором з наземної станції. Його посадка здійснюється за допомогою парашута. В екстрених умовах можлива також і «літакова» посадка.