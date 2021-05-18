Ізраїльська система ППО масово використовується в ході конфлікту в Секторі Гази

Міністерство оборони України розглядає можливості придбання протиракетної системи на зразок ізраїльського «Залізного куполу». Про це міністр оборони Андрій Таран розповів під час візиту на підприємство «Мотор Січ», передає «Укрінформ» у вівторок, 18 травня.

«Ще минулого року ми розпочали певні дії щодо створення протиракетної оборони України. Розглядаємо можливості придбання чогось на кшталт "Залізного купола"», – заявив Таран.

Зі слів міністра, ізраїльська система ППО одна із найкращих зразків протиракетної оборони.

«Останні події, що відбуваються в Ізраїлі, довели необхідність наявності в країні протиракетної оборони», – розповів він.

Що відомо про «Залізний купол»

Система протиповітряної оборони розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems, яка здатна перехоплювати та знищувати некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км.

Одна батарея на 60 ракет здатна захистити територію площею близько 150 км. Ця ж система масового використовується Ізраїлем в конфлікті із палестинським угрупованням ХАМАС для захисту населення від обстрілів з боку Сектора Гази на півдні та півночі країни.