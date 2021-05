В останній день Рамадану, 7 травня, в Єрусалимі сталися сутички між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями. 10 травня сутички поновились, що спричинило нову ескалацію конфлікту між Ізраїлем та Палестиною.

Того ж дня з Сектора Гази по Ізраїлю почався ракетний обстріл. Наступного дня обстріли посилились — палестинці випустили понад 400 ракет, націлених на південь країни.

У відповідь на масивний ракетний обстріл у середу, 12 травня, Ізраїль здійснив сотні авіаударів по Сектору Гази.

Через що почались сутички

Сутички 7 травня між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями відбулись у священному комплексі на вершині пагорба у Східному Єрусалимі, де на молитву зібралися тисячі мусульман. Місце шанують і мусульмани, які називають його Харам аль-Шаріф (Благородне святилище), і євреї, називаючи його Храмовою горою.

Сутички почались через спробу влади Ізраїлю виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Внаслідок сутичок постраждали понад 200 людей.

10 травня сутички в Єрусалимі поновилися. Правоохоронцям віддали наказ витіснити палестинців із мечеті Аль-Акса, де ті забарикадувалися, намагаючись зірвати святкування Дня Єрусалима.

Сутички між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями в Єрусалимі. Getty

За даними Палестинського Червоного півмісяця, внаслідок сутичок понад 300 палестинців зазнали поранень, 228 із них ушпиталили. Ізраїльська сторона заявила про 21 пораненого правоохоронця, зокрема трьох госпіталізованих.

У відповідь бойове крило руху ХАМАС опублікувало заяву, в якій висунуло ультиматум владі Ізраїлю. Бойовики вимагали протягом двох годин відвести поліцію від мечеті. Інакше представники організації пообіцяли «вжити заходів» проти Ізраїлю.

Як почались обстріли

Надвечір 10 травня з території Сектору Гази випустили 45 ракет, зокрема сім — по Єрусалиму. В ізраїльській армії повідомили про одного пораненого мирного жителя.

Також повідомляється, що на територію Ізраїлю, окрім ракет, були запущені повітряні кулі з вибухівкою.

Своєю чергою видання Times of Israel повідомило, що по Ізраїлю випустили десятки ракет, які впали у різних містах, зокрема і в Єрусалимі.

Ізраїльські пожежники оглядають згорілий автобус після влучання ракети з території Сектора Гази/ Будівля багатоповерхівки у Секторі Гази після ізраїльського авіаудару. Getty

У відповідь на ракетний обстріл танки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об'єктах руху ХАМАС.Палестинська сторона повідомила про мінімум 9 загиблих внаслідок обстрілу Ізраїлем.

Наступного дня, 11 травня, ХАМАС випустив у бік південної частини Ізраїлю понад 400 ракет. Воєнізоване угруповання заявило, що запустило 137 ракет протягом менш як п’яти хвилин, прагнучи перевантажити систему протиповітряної оборони Ізраїлю «Залізний купол» (ізраїльська мобільна всепогодна система протиповітряної оборони, яка здатна перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км).

Ізраїльські ЗМІ повідомили про загибель двох жінок в Ашкелоні: їм було за 60 і 80 років відповідно. Ще одна жінка загинула внаслідок ракетного обстрілу в місті Рішон-ле-Ціон.

По всій країні також повідомили про десятки поранених, зокрема й 5-річну дитину.

У відповідь Ізраїль обстріляв 150 цілей у Секторі Гази, які визначив як «терористичні». Зокрема, внаслідок обстрілів було зруйновано 13-поверхову будівлю, в якій, серед іншого, розташовувалося керівництво ХАМАСу. За півтори години до обстрілу будівлю було евакуйовано. У відповідь на повалення багатоповерхівки бойовики випустив ракети по Тель-Авіву.

Будівля багатоповерхівки у Секторі Гази після ізраїльського авіаудару. Getty

Палестинська сторона повідомила про загибель 30 людей, зокрема десяти дітей, і понад 200 поранених. З ізраїльського боку заявляють, що принаймні 16 загиблих були членами терористичних угруповань. Ізраїльська сторона пояснила жертви серед цивільних ракетами, які запускав ХАМАС і які з тих чи інших причин падали на територію Сектору Гази.

Ізраїль заявив про загибель однієї людини внаслідок обстрілу Тель-Авіва й оголосив про початок обстрілів цивільних будинків, де, за їхньою інформацією, ХАМАС зберігає зброю.

У середу, 12 травня, обстріли території Ізраїлю продовжились. З Сектора Гази випустили загалом понад тисячу ракет, 200 з яких впали на прибережній території самого сектора. Одна з ракет влучила в автомобіль в місті Лод, внаслідок чого загинули 52-річний чоловік і його 16-річна донька.

Ізраїль розпочав операцію в Секторі Гази під назвою «Страж Стіни» та відправив туди щонайменше 80 бомбардувальників, а також зосередив на кордоні техніку та піхоту.

Руйнування у Секторі Гази внаслідок ізраїльського авіаудару. Getty

Міжнародна реакція

Після ракетних обстрілів держсекретар США Ентоні Блінкен аявив, що США «дуже зосереджені на ситуації в Ізраїлі, на Західному березі, в Секторі Газа, дуже глибоко стурбовані ракетними обстрілами, які ми спостерігаємо зараз, які їм необхідно припинити, їм необхідно припинити негайно».

Блінкен також висловив стурбованість з приводу насильства і «провокаційних дій» на Храмовій горі.

U.S. Secretary of State Antony Blinken urged all sides to take steps to reduce tensions as Palestinian militants in the Gaza Strip fired rockets toward the Jerusalem area and southern Israel https://t.co/7RoL6rcp4b pic.twitter.com/BdZX0HjXvp

Своєю чергою у Євросоюзі наголосили, що ракетні обстріли цивільного населення в Ізраїлі з Гази абсолютно неприйнятні та підживлюють ескалацію. Зазначається, що всі лідери зобов'язані діяти проти екстремістів і що в першу чергу необхідно запобігти подальшим жертвам серед цивільного населення. Статус-кво святих місць повинен повністю дотримуватися.

На конфлікт відреагували й в українському зовнішньополітичному відомстві.

«Засуджуємо загострення ситуації в Східному Єрусалимі, Секторі Газа та Західному березі, яке призвело до людських жертв. Ракетні обстріли території Ізраїлю мають негайно припинитися», – йшлося в заяві Міністерства закордонних справ України 11 травня.

Ukraine condemns the escalation in East Jerusalem, in & around Gaza & West Bank, leading to multiple casualties.

Rocket attacks at Israel from Gaza must stop immediately. Recognizing the right of Israel to self-defense, we call upon all parties to refrain from escalating violence