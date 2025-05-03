У напівмарафоні візьмуть участь понад 5000 учасників

3-4 травня у Львові відбудеться безбар’єрний «Нова пошта Львів напівмарафон». У ньому візьмуть участь понад 5000 учасників, на події планують зібрати 7 млн грн для Національного реабілітаційного центру Unbroken. На час проведення заходу у неділю, 4 травня, деякі вулиці закриють для руху транспорту, а частина маршрутів громадського транспорту курсуватиме зі змінами. Про це повідомила Львівська міська рада.

У неділю з 8:30 до 14:00 закритими будуть пл. Галицька (перетин з вул. Галицькою) – просп. Шевченка – вул. Дудаєва вул. Томашівського – вул. Скорика – пл. Маланюка – вул. Вороного – пл. Міцкевича – просп. Свободи – пл. Різні – просп. Чорновола – вул. Липинського до вул. Хмельницького.

Відповідно, маршрути громадського транспорту, які їдуть цими вулицями, будуть тимчасово змінені. За інформацією керівника управління транспорту ЛМР Олега Партики, основі потоки об’їзду громадського транспорту будуть через вулиці Підвальну – Гонти – Замарстинівську – Гайдамацьку – Хмельницького. З іншої сторони – через вулиці Клепарівську та Джерельну.

Учасники змагання бігтимуть 21 км через центр Львова

Маршрутів, які курсуватимуть зі змінами у неділю з 8:30 до 14:00:

автобуси №1А курсуватимуть за таким маршрутом: Дубляни – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Підвальна – вул. І. Франка – вул. Кн. Романа - пл. Галицька (в обидві сторони);

автобуси №3А курсуватимуть з вул. Стрийської до пл. Кн. Я. Осмомисла (Добробут);

автобуси №5А їхатимуть з Винник до пл. Кн. Я. Осмомисла (Добробут);

автобуси №6А курсуватимуть з Рясне-2 до вул. Городоцької (церква св. Анни);

автобуси №8А їхатимуть до перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського;

автобуси №9: Муроване – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Підвальна – вул. І. Франка - пл. І. Франка - вул. Д. Вітовського - вул. Ак. А. Сахарова – далі за маршрутом (в обидві сторони);

автобуси №12 в обидві сторони курсуватимуть по вул. Грінченка, без заїзду на вулиці Липинського та Миколайчука

автобуси №15 курсуватимуть по вул. Личаківській – пл. Митній – вул. І. Франка – вул. Зеленій;

автобуси №17:

в напрямі до вул. Миколайчука їхатимуть так: вул. Городоцька – вул. Шевченка – вул. Клепарівська – вул. Єрошенка – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська (далі за маршрутом),

в напрямі до вул. Курмановича їхатимуть так: вул. Варшавська – вул. Єрошенка – вул. Джерельна – вул. Городоцька (далі за маршрутом);

автобуси №20 працюватимуть за розділеним маршрутом:

вул. Польова – пл. 700-річчя;

Левандівка – вул. Городоцька (біля церкви св. Анни);

автобуси №21 будуть закорочені до вул. Дорошенка (головна пошта);

автобуси №22 їхатимуть до перехрестя проср. Чорновола – вул. Липинського;

автобуси №25 з курсуватимуть з вул. Стрийської до вул. Городоцької (церква св. Анни);

автобуси №29 курсуватимуть з Винник до пл. Князя Я. Осмомисла (Добробут);

автобуси №31:

в напрямі до Галицького перехрестя їхатимуть так: вул. Городоцька – вул. Шевченка – вул. Клепарівська – вул. Єрошенка – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська (далі за маршрутом);

в напрямі до залізничного вокзалу їхатимуть так: вул. Варшавська – вул. Єрошенка – вул. Джерельна – вул. Городоцька (далі за маршрутом).

автобуси №34

в напрямі до вул. Грінченка їхатимуть так: вул. Городоцька – вул. Шевченка – вул. Клепарівська – вул. Єрошенка – вул. Варшавська – Мазепи - Грінченка (далі за маршрутом),

а в напрямі до Білогорщі курсуватимуть так: вул. Варшавська – вул. Єрошенка – вул. Джерельна – вул. Городоцька (далі за маршрутом);

автобуси №37 в напрямі вул. Під Голоско будуть закорочені до пл. Галицької;

автобуси №39 курсуватимуть з вул. Богданівської до пл. Галицької;

автобуси №41

в напрямі Галицького перехрестя їхатимуть так: вул. Городоцька – вул. Шевченка – вул. Клепарівська – вул. Єрошенка – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська (далі за маршрутом),

в напрямі вул. Сихівської їхатимуть так: вул. Варшавська – вул. Єрошенка – вул. Джерельна – вул. Городоцька (далі за маршрутом);

автобуси №43 їхатимуть по вул. С. Бандери – Вул. М. Вербицького – вул. М. Коперника – вул. Д. Вітовського – пл. І. Франка – вул. І. Франка – вул. Зелена – надалі за маршрутом (в обох напрямах);

автобуси №46 працюватимуть так: Голосківський цвинтар – вул. І. Миколайчука – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Б. Грінченка – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Б. Хмельницького – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. І. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. В. Винниченка – пл. Митна – пл. Соборна – вул. І. Франка (далі за маршрутом, в обох напрямах),

автобуси №47А працюватимуть за розділеним маршрутом:

Рясне-2 - перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського;

Санта Барбара – пл. Галицької;

автобуси №48 курсуватимуть так: вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Підвальна – вул. І. Франка - пл. І. Франка - вул. Д. Вітовського - вул. Ак. А. Сахарова – надалі за маршрутом (в обох напрямках

автобуси №51

в напрямі Галицького перехрестя їхатимуть так: вул. Городоцька – вул. Шевченка – вул. Клепарівська – вул. Єрошенка – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська (далі за маршрутом),

в напрямі ТРЦ «Вікторія Гарденс» їхатимуть так: вул. Варшавська – вул. Єрошенка – вул. Джерельна – вул. Городоцька (далі за маршрутом);

автобуси №52 в напрямі вул. Варшавської будуть закорочені до вул. Городоцької (церкви св. Анни);

автобуси №53 їхатимуть так: вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Б. Хмельницького – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. І. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. В. Винниченка – пл. Митна – пл. Соборна – вул. І. Франка – надалі за маршрутом (в обох напрямах);

автобуси №55/№56 курсуватимуть до просп. Чорновола - вул. Липинського;

автобуси №57 будуть закорочені до пл. Князя Я. Осмомисла (Добробут);

автобуси №58/№59 будуть закорочені до станції «Підзамче»

автобуси №61 будуть працювати за розділеним маршрутом:

с.Підрясне – вул. Городоцька (біля церкви св. Анни),

с.Підбірці – вул. Театральна (Добробут).

автобус №63 їхатиме до станції «Підзамче»;

автобуси №84 працюватимуть за розділеним маршрутом:

Рудне – вул. Городоцька (біля церкви св. Анни);

вул. Щурата– перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського;

автобуси №92 в напрямі вул. Дж. Вашингтона будуть закорочені до вул. Городоцької (біля церкви св. Анни).

Трамваї №1 їхатимуть так: залізничний вокзал – вул. Вітовського пл. І. Франка – вул. І. Франка – пл. Митна – вул. Личаківська – вул. Мечникова – Погулянка;

трамваї №2 їхатимуть так: вул. Коновальця – вул. Вітовського пл. І. Франка – вул. І. Франка – пл. Митна – вул. Личаківська – вул. Пасічна.

трамваї №6 та №9 їхатимуть так: залізничний вокзал – вул. Д. Вітовського – пл. І. Франка – вул. І. Франка – вул. Підвальна – вул. Замарстинівська – вул. Хмельницького – вул. Промислова (трамвайне депо);

трамваї №7 та тролейбуси №33 до 14:00 не курсуватимуть.

Нагадаємо, у неділю, 4 травня, на Львівщині також відбудеться традиційний аматорський веломарафон «Львівська сотка». Через це з 12:30 до 16:30 у Брюховичах частини вулиць Незалежності України та Курортної будуть закриті для руху транспорту. Два міські маршрути, №8а та №22, впродовж зазначеного часу курсуватимуть зі змінами.