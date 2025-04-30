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Які саме тарифи пропонує Львівська міська рада?

Протягом останнього періоду ми детально аналізували тарифи перевізників. Ми дійшли висновку, що передумови для перегляду тарифів справді є. Але однозначно не може йти мова про те, щоб підвищувати до того розміру, який озвучували, – до понад 30 грн. Сьогодні розроблений проєкт рішення і цифри погоджені в департаменті економічного розвитку щодо економічного обґрунтування. Йдеться про 17 грн карткою ЛеоКарт, 20 грн банківською карткою і залишається чинним тариф для оплати готівкою – 25 грн.

Чим саме обумовлені ці тарифи, як їх розраховували?

У нас практично були дві хвилі зниження тарифів. З запуском електронного квитка ми запустили й картку ЛеоКарт. Якщо до того в автобусах можна було оплачувати по 15 грн і лише готівкою, то після цього люди змогли розраховуватися карткою ЛеоКарт по 13 грн. Надалі кожного місяця ми спостерігали динаміку, що люди відмовляються від цієї дорогої готівки й переходять на дешевші способи оплати, дешевші й зручніші, такі як банківська картка і ЛеоКарт.

Сьогодні ми бачимо, що з початку минулого року, коли середня вартість поїздки була близько 17 грн, фактично вона щомісяця падала і станом на зараз становить менше 14 грн. Друга хвиля зниження тарифу відбулася всередині 2024 року після запровадження безкоштовної пересадки. Якщо люди в межах нашої громади користувалися двома транспортами, щоб добратися з одного кінця в інший, то з запуском безкоштовної пересадки, вони почали їздити дешевше. Це, з однієї сторони, вплинуло на саму вартість перевезень, тобто вона знизилася, але це і вдарило по прибутковій частині перевізників. Зараз перевізники розрахували нові цифри. Ми мали можливість детально їх проаналізувати на економічну обґрунтованість. Тому ми виходимо зараз з такою пропозицією, яка є компромісною, дає можливість зберегти позитивну динаміку у сфері громадського транспорту з однієї сторони, і з другої сторони не створює таке надмірне навантаження на пасажирів.

Міська рада запропонувала винести це питання на громадське обговорення. Як це відбувається і чи можливо є вже якісь реакції?

Ми розмістили відповідний проєкт рішення. Анонсували попередні цифри, зараз відбувається процес збору тих чи інших пропозицій, і ми плануємо в другій половині травня провести відповідні консультації з громадською, щоб врахувати всі думки й вже після цього приймати те чи інше рішення.

А чи є вже думки й реакції від самих перевізників?

Вони анонсували суттєво вищі цифри. Але ми для того і є, щоб аналізувати ці всі речі й не допускати історій, які суперечать здоровому глузду. Але я думаю, що це збалансовані насправді цифри і якщо виконавчий комітет прийме відповідне рішення, то вони будуть їздити на тих умовах, про які ми говоримо.

Ви говорили, що у травні влаштуєте зустріч з громадськістю. А які ще етапи потрібно пройти для того, щоб змінився цей тариф за проїзд? Які ще мають бути процедури? І коли цього чекати?

Впродовж травня, ми збираємо всі потрібні пропозиції. В другій половині, як я озвучив, ми проведемо консультації з громадськістю. І вже після консультації з громадськістю, з урахуванням всіх зауважень, поправок, буде напрацьований фінальний проєкт рішення з фінальними цифрами, який буде винесений на засідання виконавчого комітету. Потенційно це засідання виконавчого комітету може бути ближче до кінця травня і тоді норми, які в проєкті будуть прописані, наберуть чинності в червні цього року.

Також ви розробили оновлені тарифи на абонементи, яких поки що немає. Йдеться про їхню вартість у 900 грн. На якому етапі розроблення цього абонемента, в якому він буде форматі?

Зараз ми, відверто кажучи, не говоримо про якусь конкретну вартість. Ми говоримо про сам механізм, тому що законодавчо цей механізм розподілу в таких умовах, в яких ми є, не передбачений. Тобто, ми зараз на етапі технічної і юридичної частин, щоб в принципі таке явище, як єдиний абонемент на всі види транспорту, став можливим. Не залежно від того, чи це трамвай, тролейбус, автобус, чи це приватний, чи комунальний транспорт. Зараз ми запустили юридичні механізми для того, щоб налагодити розподіл коштів зібраних від реалізації абонементів між перевізниками справедливим шляхом. Для цього зараз нам потрібно пройти ще певні процедури. Тому я б зараз не говорив про абонементи. Та, ми зараз активно працюємо над ними, для того, щоб їх запустити, але вже конкретні цифри, конкретні речі будуть анонсовані пізніше.

Які етапи ще для впровадження е-квитка у Львові потрібно реалізувати, щоб це вже було комплексно?

Наступним етапом мав би бути запуск абонементів і фінально також ми говоримо про те, що нам потрібно перейти на оплату транспортної роботи автомобільного транспорту. Ми це зробили вже для трамваїв, тролейбусів, але є певні законодавчі перешкоди, щоб ми це зробили і для автомобільного транспорту. Але це суттєво має покращити вже саму якість перевезень. Багато чого за останній рік практично вдалося досягти. Багато можна про це говорити, але зараз важливо підвищувати, з однієї сторони, якість перевезень, оновлювати рухомий склад, що також є наслідком економічно обґрунтованої вартості. Оплата за транспортну роботу дала б стимул самим перевізникам їздити відповідно до графіків, виконувати вечірні рейси й випускати більше транспорту на маршрути.

А підсумовуючи, що скажете стосовно запровадження квитка у Львові, чи користується він популярністю?

Звичайно, з моменту запуску електронного квитка відбулися колосальні зміни. Зараз вже практично ніхто не згадує те, що ще півтора роки тому в автобусах була лише готівка, відкривалися тільки передні двері в транспорті. Оця фраза «передайте за проїзд» – цих речей практично вже немає. І навіть банально скарг на те, що перевізник не зупиняється на вимогу пільговиків, пенсіонерів, їх теж майже немає. Зараз перевізники прозорим шляхом обліковують всі свої поїздки, всі свої доходи й для них немає безплатних пасажирів. Для них всі пасажири рівні: або сам пасажир оплачує за себе, або за пасажира, за кожну валідацію, оплачує місто. Чи має популярність? Про це говорять цифри способів оплати. Ми бачимо, що готівка кожного місяця знижується. А використання карток ЛеоКарт і банківських карток зростає. Зараз відсоток користування готівкою – це є лише 7%. Тобто 7% пасажирів на сьогодні користуються готівкою, всі інші валідуються або картками ЛеоКарт: пільговими чи звичайними, або оплачують банківською карткою.

Хочу ще пригадати випадок, який трапився нещодавно в одній з міських маршруток. Був вимкнений валідатор і за вимагання грошей в матері загиблого бійця водій перерахував гроші на ЗСУ. Таке для нього придумали покарання. Розповідайте, чи якось відбувається перевірка в транспорті належної роботи валідаторів і водіїв?

Насправді в цьому випадку все належним чином працювало. Тут спрацював людський фактор. Це був пізній вечір, водій завершував свою зміну, він свідомо вийшов з системи, тобто заблокував валідатори, заблокував принтери й по дорозі в депо він вирішив ще підібрати пасажирів, щоб собі заробити. Ми це не вітаємо. Тому що це, насамперед, кидає тінь на систему електронного квитка, яка була справна, але була вимкнена водієм. Окрім того, зараз всі водії в громадському транспорті отримують виключно прозору офіційну заробітну плату. Тому з його вини цей випадок трапився. Стояло питання щодо звільнення водія з роботи. Але дійшли спільної думки з усіма учасниками цього процесу, враховуючи, що це була мати загиблого героя. Вирішили, що це буде досить хорошим покаранням для водія. Водій перерахував свою місячну заробітну зарплату – 27 500 грн на підтримку Збройних сил України.

А перевірок роботи валідаторів і роботи водіїв, немає? Можливо відбуваються якісь приховані перевірки?

На постійній основі контролери здійснюють контроль як пасажирів, так і роботи обладнання, роботи самого водія. Також є так звані таємні контролери, які також моніторять, чи належним чином водій себе поводить, чи вмикається обладнання, чи весь супровід відбувається належним чином. І контролери нам часто сигналізують. Також управління транспорту проводить постійні рейди, це така постійна, планомірна робота, яка поступово доводить роботу громадського транспорту до кращого рівня.