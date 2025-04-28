Абонемент має діяти і на електротранспорт, і на автобуси

Львівська міська рада оголосила громадські слухання щодо підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. За розрахунками міської ради, проїзд, сплачений готівкою, залишиться на рівні 25 грн, а через ЛеоКарт – зросте до 17 грн. Натомість місячний абонемент на всі види транспорту коштуватиме 900 грн.

У березні львівські перевізники звернулись до міської ради з проханням переглянути тарифи на проїзд у міському громадському транспорті. Свої вимоги вони пояснили тим, що впродовж останнього року їхні витрати зросли, а середній тариф на проїзд зменшився. 23 квітня міська рада повідомила, що перевізники просили підвищити тариф на проїзд до 32 грн, однак їм відмовили.

Натомість міська рада запропонувала винести це питання на громадські обговорення із такими тарифами:

оплата готівкою у водія – 25 грн (як і тепер);

оплата банківською карткою – 20 грн (зараз 15 грн);

оплата через ЛеоКарт – 17 грн (зараз 13 грн);

для студентів через ЛеоКарт – 8,5 грн (як і тепер).

24 квітня міська рада опублікувала проєкт внесення змін до рішення виконкому про зміну тарифів на проїзд. Серед іншого він передбачає й оновлені тарифи на абонементи, яких поки що немає. Зокрема, вартість довготермінового абонемента на 30 днів становитиме 900 грн, а студентського – 450 грн. Штраф за безквитковий проїзд становитиме 400 грн.

Через місяць проєкт внесення змін винесуть на розгляд виконавчого комітету. До слова, поки що єдиний варіант абонемента на проїзд є лише в додатку Приват24. Він коштує 420 грн і діє лише в електротранспорті.

Нагадаємо, востаннє вартість проїзду у міському транспорті Львова змінювали 1 вересня 2024 року.