Перевізники подали свої розрахунки вартості проїзду, залежно від специфіки маршрутів

Асоціація перевізників Львівщини ініціювала перегляд тарифів на проїзд у громадському транспорті Львова. Відповідне звернення до міського голови Львова Андрія Садового підписали майже всі автотранспортні підприємства, що працюють на міських маршрутах Львова, в тому числі комунальне АТП-1. Наразі в міській раді варіант підвищення тарифів для пасажирів не розглядають.

Як вказано у зверненні, опублікованому у середу, 26 березня, з грудня 2023 року спостерігається поступове зниження вартості проїзду: у першому кварталі 2024 року середній тариф становив 15,2 грн за одну поїздку, а вже у першому кварталі 2025 року – 12,5 грн. При цьому, перевізники зауважують, що закупівельна вартість пального з того часу зросла на 5 грн/л, а інфляція на товари, які купують для обслуговування автобусів, становить 27,7%.

Крім цього, за останні півтора року зросла й середня зарплата на автотранспортних підприємствах – від 10 тис. грн до 21 тис. грн, також компанії регулярно оновлюють рухомий склад, замінюючи старі автобуси на новіші моделі. Тому перевізники просять розглянути можливість підвищення вартості проїзду для пасажирів.

Керівник департаменту мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило повідомив ZAXID.NET, що кожен перевізник подав різні пропозиції щодо коригування тарифів. Цифри відрізняються залежно від специфіки маршрутів. Він додав, що наразі місто не підтримує вимоги перевізників, оскільки вони мають спершу покращити якість перевезень.

«Не підтримую ініціативу окремих перевізників, де між приватними є і один комунальний, а саме ЛКП АТП 1, який нещодавно на сесії розказував шо про свою прибутковість та вирішив брати кредит на підприємство на 10 автобусів та пояснював, що на комунальному підприємстві все добре і вони зможуть самотужки без бюджету міста погашати кредит за ці 10 автобусів», – прокоментував ініціативу перевізників голова транспортної комісії ЛМР Ігор Зінкевич.

Нагадаємо, востаннє вартість проїзду у міському транспорті Львова змінювали 1 вересня 2024 року. Квиток, придбаний за готівку у водія, коштує 25 грн, квиток ЛеоКарт – 13 грн (6,5 грн – студентський), а квиток, оплачений карткою – 15 грн. Також місто планує запровадити абонементи.