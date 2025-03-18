Автобуси курсуватимуть у вихідні з 10:00 до 19:30

У Львові змінять маршрут автобуса №45 та запустять новий №99, що сполучатиме центр Львова із Музеєм народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні у вівторок, 18 березня.

Зокрема, автобус №45 продовжили до лікарні «Охматдит». Маршрут обслуговує комунальне АТП-1. У робочі дні на маршруті курсує п’ять автобусів

Оновлений маршрут №45:

вул. Наукова (зупинка «Симоненка») – вул. Княгині Ольги – вул. Сахарова – вул. Коперника – вул. Дорошенка – просп. Свободи – пл. Міцкевича – пл. Галицька – пл. Соборна – вул. Винниченка – вул. Кривоноса – вул. Довбуша – вул. Барвінських (КНП ЛОР «Клінічний центр дитячої медицини») – вул. Довбуша – вул. Кривоноса – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. Винниченка – пл. Соборна – пл. Галицька – пл. Міцкевича – просп. Свободи – вул. Дорошенка – вул. Коперника – вул. Бандери – вул. Вербицького – вул. Коперника – вул. Сахарова – вул. Княгині Ольги – вул. Наукова (зупинка «Симоненка»).

Крім цього, з середини квітня запустять новий автобусний маршрут №99, що сполучатиме центр Львова та Шевченківський Гай. Автобус курсуватиме у форматі шатл-басу.

Маршрут автобуса №99:

пл. Галицька – пл. Соборна – вул. Винниченка – вул. Личаківська – вул. Ріпина – вул. Ніжинська – вул. Чернеча Гора – Музей народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького (Шевченківський гай) – вул. Могили – вул. Мучна – вул. Круп’ярська – вул. Личаківська – вул. Винниченка – пл. Соборна – вул. Франка – вул. Князя Романа – пл. Галицька.

За словами директора міського департаменту міської мобільності і вуличної інфраструктури Олега Забарила, автобуси №99 почнуть курсувати із середини квітня по суботах і неділях із 10:00 до 19:30.