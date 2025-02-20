АТП-1 планує купити 10 нових низькопідлогових автобусів

Депутати Львівської міської ради дозволили комунальному АТП-1 купити 10 низькопідлогових автобусів загальною вартістю 50 млн грн. Відповідну ухвалу підтримали на сесії у четвер, 20 лютого.

Йдеться у кредит у формі невідновлюваної кредитної лінії на суму до 50 млн грн терміном на 18 місяців під 9% річних. Заступник директора департаменту мобільності та вуличної інфраструктури Дмитро Пецій повідомив, що за розрахунками АТП-1 підприємство зможе самостійно виплатити цей кредит, не залучаючи гроші з міського бюджету.

За його словами, за кредит АТП-1 планує закупити 10 низкьопідлогових автобусів середньої пасажиромісткості з кондиціонерами, які запустять на маршрути, що сполучають Львів із приєднаними громадами. Як повідомив керівник ЛК АТП-1 Сергій Климчук, наявні автобуси середнього класу марки ЧАЗ та Ataman придбали у 2014-2016 роках і вже вичерпали свій термін експлуатації. Для ремонту цих автобусів немає запчастин і їх хочуть замінити на новий транспорт.

«Нові автобуси середнього класу хочемо придбати для забезпечення існуючих перевезень до населених пунктів Львівської МТГ - Збиранки, Грибовичів та Ситихова», – зазначив Сергій Климчук.



Нагадаємо, держава компенсує 15% ціни купівлі автобусів та електробусів львівського концерну «Електрон» за програмою «Зроблено в Україні», відомою також як «Промисловий кешбек». Придбати міський пасажирський транспорт з компенсацією можуть і приватні компанії.