На лінії працюють низькопідлогові автобуси марки Ataman

Автобус №57 курсуватиме за зміненим маршрутом. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні у вівторок, 11 лютого.

Зараз автобус №57 курсує від вул. Максимовича до вул. Польової в районі Підзамчі. За оновленим маршрутом кінцеву зупинку автобуса скоротили до залізничної станції «Підзамче». За словами керівника департаменту мобільності Олега Забарила, у майбутньому цей маршрут планують закоротити до пл. Різні.

Оновлений маршрут автобуса №57:

вул. Хмельницького (вокзал «Підзамче») – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – пл. 700-річчя Львова – просп. Чорновола – вул. Торгова – пл. Осмомисла – вул. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. Винниченка – пл. Соборна – вул. Франка – вул. Зелена – вул. Шота Руставелі – вул. Стрийська – вул. Максимовича – вул. Стрийська – вул. Шота Руставелі – вул. Зелена – вул. Франка – пл. Соборна – вул. Винниченка – вул. Підвальна – пл. Данила Галицького – вул. Гонти – пл. Осмомисла – пл. Різні – просп. Чорновола – пл. 700-річчя Львова – вул. Замарстинівська – вул. Долинського – вул. Хмельницького (вокзал «Підзамче»).

Нагадаємо, автобусний маршрут №57 у Львові відновив роботу у червні 2024 року. Він сполучає онкоцентр із мікрорайоном Підзамче. На маршруті курсує пʼять автобусів у будні та три – у вихідні. На лінії працюють низькопідлогові автобуси марки Ataman. Маршрут обслуговуватиме перевізник ТОВ «Транс-Сіті».