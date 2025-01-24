Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради оголосив конкурс на визначення перевізників для обслуговування двох нових міських маршрутів. Ідеться про автобуси №50 і 64.

Як вказано в оголошенні, перевізник-претендент має забезпечити роботу автобусів категорії М3 стандарту не нижче євро-4 і місткістю 35 пасажирів.

Перелік маршрутів:

№50 вул. Городоцька (АС «Західна») – просп. Свободи – пл. А. Міцкевича – пл. Галицька – пл. Соборна – вул. Винниченка – вул. Кривоноса – вул. Довбуша – вул. Барвінських (КНП ЛОР «Клінічний центр дитячої медицини») – вул. Довбуша – вул. Кривоноса – пл. Данила Галицького – вул. Гонти – пл. Князя Ярослава Осмомисла – вул. Торгова – вул. Городоцька – вул. Шевченка – вул. Захисників України – вул. Городоцька (АС «Західна»);

№64 вул. Незалежності України (селище Брюховичі) – вул. Брюховицька – вул. Шевченка – дорога М10 – кільцева дорога – вул. Лугова (с. Рясне-Руське) – кільцева дорога – дорога М10 – вул. Шевченка – вул. Брюховицька – вул. Незалежності України (селище Брюховичі).

Автобус №50 має курсувати з інтервалом 20-25 хв., а автобус №64 – 33-35 хв. Перевізник-претендент має забезпечити роботу автобусів, 50% із яких мають бути пристосовані для перевезення людей з інвалідністю та встановити обладнання для повноцінної роботи безготівкової оплати проїзду та електронного квитка. Крім цього, перевізник має забезпечити наявність GPS-системи на всіх автобусах свого маршруту, що передаватиме ці дані Центр керування руху ЛКП «Львівавтодор».

Додамо, що у 2016 році до лікарні курсував автобусний маршрут у тестовому режимі. Проте тоді поліція не погодила схему руху, аргументувавши, що значні ухили вулиці, які ведуть до лікарні, не призначені для руху громадського транспорту.