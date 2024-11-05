Львівська міська рада погодила запуск нового автобусного маршруту №50, що сполучатиме АС «Західна» та «Охматдит». Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет ЛМР на засіданні у вівторок, 5 листопада.

Йдеться про запуск нового автобусного маршруту №50. У вересні депутати ЛМР підтримали відповідну петицію про запуск автобуса, що сполучатиме АС «Західна» на вул. Городоцькій та дитячу лікарню «Охматдит» на вул. Лисенка.

Автобус курсуватиме за маршрутом:

вул. Городоцька (АС «Західна») – просп. Свободи – пл. Міцкевича – пл. Галицька – пл. Соборна – вул. Винниченка – вул. Кривоноса – вул. Довбуша – вул. Барвінських (КНП ЛОР «Клінічний центр дитячої медицини») – вул. Довбуша – вул. Кривоноса – пл. Данила Галицького – вул. Гонти – пл. Князя Ярослава Осмомисла – вул. Торгова – вул. Городоцька – вул. Шевченка – вул. Захисників України – вул. Городоцька (АС «Західна»).

Схему руху автобуса ще має погодити поліція, а Львівська міська рада має визначити перевізника, який буде обслуговувати маршрут. Наразі не відомо, скільки та які автобуси, а також із яким інтервалом руху будуть курсувати на цьому маршруті.

Додамо, що у 2016 році до лікарні курсував автобусний маршрут у тестовому режимі. Проте тоді поліція не погодила схему руху, аргументувавши, що значні ухили вулиці, які ведуть до лікарні, не призначені для руху громадського транспорту.