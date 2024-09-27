Зміни щодо маршрутів №12, №58 та №59 втупляють у дію орієнтовно за місяць

У Львові міські автобуси №12, №58 та №59 курсуватимуть за зміненими схемами руху. Зміни вступлять у дію орієнтовно через місяць. Відповідне рішення сьогодні, 27 вересня, погодив виконавчий комітет ЛМР.

Як повідомили у львівській мерії, маршрутам №58 та №59, що курсують до громад Львівської ОТГ, продовжили кінцеву зупинку у Львові. Замість станції «Підзамче» ці автобуси їхатимуть до вул. Під Дубом. Таким чином мешканцям буде зручніше добиратися центральної частини Львова та, зокрема, здійснювати пересадки на інший транспорт.

Щодо маршруту №12, то у напрямі автовокзалу «Північний» автобуси замість вул. Миколайчука їхатимуть вулицями Грінченка та Богдана Хмельницького. Таким чином вони оминатимуть затори на вул. Липинського в напрямку кільця та зможуть скоротити інтервали руху. У зворотному напрямі, до Рясне-2, автобуси №12 курсуватимуть за своїм звичним маршрутом.

«Зараз автобуси №12 з вул. Мазепи повертають вниз на вул. Миколайчука-Липинського, їдуть до кільця на вул. Хмельницького і за цим же маршрутом повертаються назад. Ми ж запропонували маршрут закільцювати, щоб автобуси з вул. Мазепи не повертали на вул. Миколайчука, а їхали далі по вул. Грінченка і по колу на вул. Богдана Хмельницького-Липинського і надалі за своїм попереднім маршрутом», – зазначив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Зі слів посадовця, такі зміни поліпшать послуги перевезення мешканців.

Планується, що за новими схемами автобуси будуть курсувати орієнтовно через місяця або півтора. «По кожному з цих трьох маршрутів нам необхідно ще розробити нові паспорти та погодити їх в поліції», – пояснив Олег Забарило.

Про початок курсування автобусів №12, №58 та №59 за новими схемами руху в мерії повідомлять додатково. Нові схеми руху, за якими курсуватимуть автобуси можна переглянути тут.