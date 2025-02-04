Автобус №46 наразі курсує із Сихова до вул. Щурата

У Львові змінили маршрут автобуса №46, продовживши кінцеву зупинку до Голосківського кладовища. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету у вівторок, 4 лютого.

За словами директора міського департаменту міської мобільності і вуличної інфраструктури Олега Забарила, тепер автобус №46 курсуватиме через реабілітаційний центр Unbroken.

Оновлений маршрут автобуса №46:

просп. Червоної Калини – вул. Коломийська – вул. Кавалерідзе – вул. Сихівська – вул. Зелена – вул. Франка – пл. Соборна – вул. Винниченка – вул. Підвальна – пл. Данила Галицького – вул. Гонти – пл. Осмомисла – пл. Різні – просп. Чорновола – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська – вул. Мазепи – вул. Миколайчука – вул. Пилипа Орлика – вул. Віри, Надії, Любові – вул. Миколайчука – Голосківське кладовище – вул. Миколайчука – вул. Мазепи – вул. Замарстинівська – вул. Варшавська – просп. Чорновола – просп. Свободи – пл. Міцкевича – пл. Галицька – вул. Князя Романа – вул. Франка – вул. Зелена – вул. Сихівська – вул. Кавалерідзе – вул. Коломийська – просп. Червоної Калини.

Нагадаємо, у Львові оголосили конкурс перевізників на два нові автобусні маршрути №50 та 64.