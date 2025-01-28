До Львова прибули перші два трамваї, які місту подарував швейцарський Базель

Ввечері понеділка, 27 січня, до Львова прибули перші два трамваї, які місту подарував швейцарський Базель. Їх вже розвантажили на території вагоноремонтних майстерень ЛКП «Львівелектротранс». Про це повідомляє Львівська міськрада з посиланням на дані ЛКП.

Йдеться про 26-метрові вагони Schindler Be 4/8 з низькопідлоговою секцією, які підвищать рівень доступності для пасажирів. Наступну партію електротранспорту Львів очікує отримати у лютому. Загалом від Базельської транспортної компанії Львів отримає до 25 таких трамваїв, а ще 10 вагонів будуть використані як донори для запасних частин.

Переобладнувати візки не потрібно, оскільки ширина колій у Львові та в Базелі однакова. Проте трамваї мають пройти процес адаптації до сертифікації відповідно до українських стандартів, а також встановлення обладнання систем АСОП аудіо інформування.

Окрім безоплатної передачі рухомого складу, проєкт передбачає навчання технічного персоналу ЛКП «Львівелектротранс». Проєкт здійснюється за підтримки Державного cекретаріату Швейцарії з економічних питань.

Додамо, також торік Львів безоплатно отримав 6 низькопідлогових трамваїв з Берна. Зараз вагони готують до роботи на міських маршрутах. Решту 5 трамваїв місто має отримати вже з березня 2025 року.