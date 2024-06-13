Автобуси курсуватимуть від вул. Богдана Хмельницького до онкоцентру

Із пʼятниці, 13 червня, у Львові відновить роботу автобусний маршрут №57, що курсуватиме від околиці міста до онкоцентру. Про це повідомили в управлінні транспорту Львівської міськради.

На маршруті №57 курсуватиме пʼять автобусів у будні дні та три – у вихідні. На лінії працюватимуть низькопідлогові автобуси марки Ataman. Автобуси курсуватимуть за маршрутом:

вул. Польова – вул. Новознесенська – вул. Механічна – вул. Хмельницького – вул. Липинського – просп. Чорновола – пл. Торгова – пл. Князя Ярослава Осмомисла – вул. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. Винниченка – пл. Соборна – вул. Франка – вул. Зелена – вул. Шота Руставелі – вул. Стрийська – вул. Максимовича – вул. Стрийська – вул. Шота Руставелі – вул. Зелена – вул. Франка – пл. Соборна – вул. Винниченка – вул. Підвальна – пл. Данила Галицького – вул. Гонти – пл. Князя Ярослава Осмомисла – пл. Різні – просп. Чорновола – вул. Липинського – вул. Хмельницького – вул. Механічна – вул. Новознесенська – вул. Польова.

Схема руху автобуса №57

Маршрут обслуговуватиме перевізник ТОВ «Транс-Сіті». Це новий для Львова перевізник, який працює на міських маршрутах лише з 2024 року.