Нові автобусні маршрути виїдуть на вулиці Львова навесні 2024 року

Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради провів конкурс перевізників для обслуговування семи міських маршрутів. Ідеться про автобуси №12, 30, 48, 49А, 39А, 57 і 92. Серед переможців – комунальне «АТП-1» та дві компанії, які ще не працювали на львівському ринку перевезень.

Як повідомило управління транспорту Львівської міськради у вівторок, 27 лютого, конкурс був оголошений як на чині маршрути – №39А, 49А та 92, що працювали за тимчасовими договорами, так і на маршрути, які не функціонували взагалі: №12, 30, 48, 57. За результатами конкурсу, маршрути №39А, 49А та 92 на постійній основі буде обслуговувати ЛК «АТП-1».

Натомість інші маршрути будуть обслуговувати перевізники, які не мають досвіду роботи на території Львівської ОТГ. Зокрема маршрути №12, 30 та №48 буде обслуговувати ТОВ «Епітранс», а маршрут №57 – ТОВ «Транс-Сіті». Нові маршрути розпочнуть роботу вже навесні.

За умовами конкурсу, всі перевізники мають забезпечити роботу автобусів, 50% із яких мають бути пристосовані для перевезення людей з інвалідністю, та встановити обладнання для повноцінної роботи безготівкової оплати проїзду та електронного квитка. Крім цього, перевізник має забезпечити наявність GPS-системи на всіх автобусах свого маршруту, що передаватиме ці дані Центр керування руху ЛКП «Львівавтодор».

Додамо, що ТОВ «Епітранс» зареєстроване у 2018 році і Білій Церкві. Власницею компанії є киянка Наталія Нестерчук. Їй належить ще кілька столичних компаній-перевізників.

ТОВ «Транс-Сіті» – київська компанія, зареєстрована у 2003 році. Її власниками вказані кияни Ольга Шурупова і Олег Орел. Ольга Шурупова – співвласниця відомого БФ «Таблеточки».