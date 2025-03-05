Трамваї повноцінно курсують на маршруті №1 із середи, 5 березня

На маршрути громадського транспорту Львова із середи, 5 березня, випустили перші два вживані низькопідлогові трамваї Vevey Be 4/8. Їх Львову безкоштовно передала міська влада швейцарського міста Берн.

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, перші два трамваї курсують на маршруті №1 (Залізничний вокзал – Погулянка). Вони обладнані системою електронного квитка.

Загалом Львів отримає 11 таких трамваїв. Вони не потребують переобладнання під львівську колію, адже її ширина така ж, як у Берні. Ці трамваї курсуватимуть на маршрутах №1 та №7.

Окрім трамваїв, швейцарське місто передало Львову запчастини та супутні інструменти, навчає технічний персонал та проводить комплексний аналіз трамвайної інфраструктури Львова.

Додамо, що у 2025 році Львів отримає 23-25 вживаних трамваїв із іншого швейцарського міста – Базеля. Йдеться про великі трамваї марки Schindler Be з низькопідлоговою секцією. Ще 10 трамваїв передадуть у вигляді запчастин.