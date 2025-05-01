Мешканці Сокільників виступили проти розбудови села впритул до аеропорту
Новини Львова від ZAXID.NET за 1 травня
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У четвер, 1 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- «Сокільницька лихоманка». Намір розбудувати село зворохобив як місцевих мешканців, так і львів'ян та навіть аеропорт.
- Директорів львівських садочків обиратимуть за конкурсом. Відповідну ухвалу прийняли на засіданні сесії Львівської міської ради.
- Перші знахідки. На Пагорбі Слави розпочали роботи з ексгумації радянських військових поховань.
- Завершив реабілітацію і освідчився. Захисник Вячеслав Кутʼїн, який протезувався у Superhumans Center, під час виписки освідчився своїй коханій.
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