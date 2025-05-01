Червоним кольором обведена територія біля аеропорта, яку планують забудувати

У четвер, 1 травня, під час сесії Львівської міської ради міський голова Андрій Садовий звинуватив ініціаторів масштабної розбудови села Сокільники у намірах знищити аеропорт, а разом з ним і перспективи розвитку міста.

«За останні 100 років, аеропорт Heathrow у Лондоні збільшився у 20 разів. Сьогодні у світі є проста тенденція: є летовище, є місто. Я не знаю, чи то була свідома дія, чи ні. Бо будь-яка дія генплану з намірами забудови вбиває розвиток львівського летовища. І однозначно вона вбиває перспективи розвитку міста. І ми з міста перетворюємось у велике село», – заявив Андрій Садовий.

За словами мера, причиною виникнення скандальної ситуації у Сокільниках стало бажання забудовників заробити грошей.

«Користуючись тим, що сьогодні війна і всі наші спеціальні служби займаються війною, деякі ділки вирішили заробити багато грошей. І вже йдуть торги з продажу тієї землі забудовникам, хто скільки має заплатити. Тобто вбивається перспектива розвитку міста. Це кримінальний злочин. Я думаю, що депутати сільради, які голосували за цей генплан, вони навіть до кінця не розуміють нюансів», – сказав міський голова, додавши, що їхні дії має перевірити СБУ.

Андрій Садовий також згадав про наміри уряду Великої Британії профінансувати будівництво автомобільного та залізничного вузла у Львові.

«Це працює на руку ворогу, бо Львів – це стратегічний вузол. У той час, коли уряд Великої Британії виділяє гроші на розвиток Львова, як великого транспортного хабу, аеропорт є частиною цього хабу. І тут одним ударом луплять в спину», – додав мер.

За словами Андрія Садового, у найближчі роки населення Львова зросте у кілька разів, разом з населенням мав би зрости й потенціал аеропорта.

«Сьогодні ми говоримо про розвиток Львова, а не про питання збудувати десь будинок. Знищення львівського летовища – це знищення перспективи львівської громади, як мегаполісу. Я прогнозую, що у найближчі 10-15 років населення міста зросте мінімум удвічі. А потужність аеропорту має зрости у 4-5 разів», – наголосив Андрій Садовий.

Мер Львова додав, що скандалу із розширенням Сокільників можна було б уникнути ще 2019 року, коли під час реформи децентралізації створювались територіальні громади.

«Якщо б було об’єднання громад і Сокільники були б разом зі Львовом, то не було б нині тієї біди. Ви собі навіть не уявляєте, яка катастрофа сьогодні чекає на Сокільники з погляду транспортної інфраструктури, мереж. Я розумію, що хтось має бажання розділити землю до останнього клаптика, а потім втекти. І ми з вами будемо це все розгрібати. Люди роблять це свідомо. Бо в очах долари, мільйони і сотні мільйонів», – резюмував Садовий.

Що відомо про будівництво у Сокільниках

Детальніше про те, хто активно скуповує приватні ділянки біля злітної смуги аеропорту, ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Це буде не село, а райцентр на межі Львова». Зокрема, щонайменше близько 20 га землі зосереджені в руках членів партії «Варта» Юлії та Романа Городечних та їхньої компанії «Сокіл-Л». Своєю чергою Роман Городечний є кумом депутатки Львівської міськради, голови бюджетної комісії Наталії Шелестак. Ці ділянки вони приватизували впродовж 2024 року. Місцева активістка Сокільників та керівниця ГО «Зручна громада» Уляна Солонюк розповідала ZAXID.NET, що торік у місцевих пайовиків ці землі скупили за заниженими цінами.

Ще понад 8,5 га приватизував непублічний Ігор Боровець. Він не зареєстрований як підприємець, тому з’ясувати його діяльність ZAXID.NET із відкритих джерел не вдалось. Майже 5 га поблизу самої злітної смуги належать львівській підприємиці Вірі Беньо. Їй належить ТОВ «Фірма “Техніка Монтажу”», ТОВ «Грін Моутейн» та ТОВ «Бінаком». Її компанії займаються заготівлями картону, гофри, виробництвом пластмас тощо.

Іще 3,4 га в своїх руках зосередив Роман Коржак – забудовник із Івано-Франківська, бізнес-партнер відомого прикарпатського бізнесмена Андрія Луцького, який будує житлові комплекси під брендом Blago. Власників іще частини ділянок ідентифікувати не вдалось, оскільки дані про ці землі не вказані в кадастрі.

За оновленим генпланом, загальна площа Сокільників зросте більш ніж удвічі – із теперішніх 706 до 1579 га. А населення селища за 20 років може зрости із 8 тисяч до 50 тисяч мешканців. Зі Львовом такі масштабні плани Сокільницька ОТГ не узгоджувала.