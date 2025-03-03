Львів може стати європейським транспортним хабом

Львів стане новим великим транспортним хабом Європи, у цьому місту допоможуть британські партнери. Один із ключових напрямків – створення автомобільного та залізничного вузла у Львові. Про це 3 березня повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Британський міністр авіації, мореплавства та безпеки Майк Кейн підтвердив готовність підтримати розвиток транспортної інфраструктури України. Ми не зволікали та одразу вирушили на зустріч до Лондона. Наша спільна мета – розробити якісний проєкт, який інтегрує та зробить доступнішими наше місто й Україну для Європи», – заявив мер Львова.

За словами Андрія Садового, станом на зараз є домовленість, що три провідні компанії з досвідом реалізації масштабних інфраструктурних проєктів долучаються до роботи – Gleeds, BDP, PwC. Впродовж наступних трьох місяців вони підготують перелік пріоритетних проєктів для залучення фінансування.

Під час робочого відрядження до Великої Британії Андрій Садовий та інші посадовці ЛМР також провели зустрічі із партнерами мережі UNBROKEN Cities Network.

Gleeds – консалтингова компанія з будівництва, серед її проєктів є допомога у відбудові постраждалого від повені Перу, перетворення міського середовища в терапевтичні сади для реабілітації, перетворення забутих районів і створення недорогих будинків. BDP займається проєктуванням будівель інноаційним дизайном з врахуванням інклюзивності. PwC – міжнародна мережа компаній, що пропонує професійні послуги у сфері менеджмент-консалтингу та аудиту, вона вже має флії в Україні.