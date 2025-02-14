Йдеться про перехрестя вул. Зелена – Вулецька у Львові

У Львові облаштували друге смарт-перехрестя, що має пришвидшити рух на виїзді зі Львова з вул. Зеленої.

Як повідомила пресслужба «Львівавтодору», смарт-перехрестя запрацювало перетині вул. Зелена – Вулецька. Зараз практично усі автомобілі рухаються вул. Зеленою. Натомість водіям пропонують об’їжджати вул. Пасічна – Пирогівка – Вулецька, на перехресті вул. Зелена – Вулецька виконувати лівий поворот з Вулецької на Зелену і далі рухатись на виїзд з міста.

«Водії добре знають, які затримки в русі на кільці вул. Зелена – вул. Пасічна – вул. Луганська в напрямку виїзду з міста. Щоб покращити дорожню ситуацію, наші фахівці з організації дорожнього руху напрацювали альтернативний шлях для автомобілів, які виїжджають з міста», – зазначив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Зараз практично усі транспортні засоби рухаються вул. Зеленою. Ми пропонуємо об’їжджати вулицями Пасічна – Пирогівка – Вулецька, на перехресті вул. Зелена – Вулецька виконувати лівий поворот з Вулецької на Зелену і далі рухатись на виїзд з міста.

Що варто знати смарт-перехрестя на вул. Зеленій – вул. Вулецькій:

щоб увімкнувся дозвільний сигнал для виїзду з вул. Вулецької, потрібно зупинитись безпосередньо перед стоп-лінією;

ввімкнення дозвільного сигналу для світлофорів відбувається автоматично, якщо вмикається зелене світло для транспорту на вул. Вулецькій. Якщо відсутня детекція транспортних засобів (детектор не фіксує наявність транспорту перед стоп-лінією) для виїзду з вул. Вулецької, то пішоходи мають можливість натиснути кнопку виклику пішохідної фази для ввімкнення зеленого сигналу для переходу через вул. Зелену;

якщо на вул. Вулецькій відсутній транспорт та немає виклику від пішоходів – на вул. Зеленій постійно горітиме зелений сигнал;

за відсутності транспорту тривалістю більше 3 с, транспортний детектор сприймає це як відсутність попиту на цьому напрямку та вмикає червоний сигнал світлофора.

Нагадаємо, перше смарт-перехрестя у Львові облаштували у 2024 році на вул. Пасічна – Пирогівка. Це інноваційний режим роботи світлофорів, який за допомогою транспортних детекторів збирає інформацію про дорожній рух по кожній смузі на перехресті, аналізує інтенсивність, дистанцію між автомобілями, затримки в русі. На основі цих параметрів система розраховує пропозицію зеленого сигналу для відповідного напрямку.